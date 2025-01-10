В «Газпром нефти» заявили о двухлетней подготовке к санкциям

Как заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, несмотря на то что санкции в отношении нефтяных компаний вводились и раньше, обновленный список стал «заметным шагом». В частности, новое санкционное определение минфина США значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций». Эксперт заверил, что это не означает попадания в санкционный список по умолчанию, но повышает риски компании быть подвергнутой ограничениям.