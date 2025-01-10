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В «Газпром нефти» заявили о двухлетней подготовке к санкциям

Ведомости

«Газпром нефть» в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям, сообщили «Ведомостям» в компании.

«Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей», – отметили в «Газпром нефти».

С 2022 г. она уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому «многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах», заявили в компании, добавив, что считают включение компании в санкционные списки «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением. 10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

Как заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, несмотря на то что санкции в отношении нефтяных компаний вводились и раньше, обновленный список стал «заметным шагом». В частности, новое санкционное определение минфина США значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций». Эксперт заверил, что это не означает попадания в санкционный список по умолчанию, но повышает риски компании быть подвергнутой ограничениям.

Он также подчеркнул, что ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний, а также указал на то, что продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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