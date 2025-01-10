В «Газпром нефти» заявили о двухлетней подготовке к санкциям
«Газпром нефть» в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям, сообщили «Ведомостям» в компании.
«Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей», – отметили в «Газпром нефти».
С 2022 г. она уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому «многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах», заявили в компании, добавив, что считают включение компании в санкционные списки «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением. 10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Как заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, несмотря на то что санкции в отношении нефтяных компаний вводились и раньше, обновленный список стал «заметным шагом». В частности, новое санкционное определение минфина США значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций». Эксперт заверил, что это не означает попадания в санкционный список по умолчанию, но повышает риски компании быть подвергнутой ограничениям.
Он также подчеркнул, что ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний, а также указал на то, что продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов.