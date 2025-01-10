Минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»Под ограничения также попали бизнесмены Юсуф Алекперов и Александр Дюков
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза», следует из заявления ведомства. Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование».
Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».
Это первые американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России, и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др.
Введенные санкции подтвердили ранние сообщения со стороны СМИ о предстоящих рестрикциях. 10 января Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон может ввести санкции против российской страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование».
Последнее крупное пополнение американского SDN-списка (находится в ведении OFAC) произошло 21 ноября 2024 г. Тогда под ограничения попали Газпромбанк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп» и др. Под ограничения попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин, директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова и др.