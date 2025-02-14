«Газпром нефть» снизила чистую прибыль на 25% в 2024 году
ПАО «Газпром нефть» в 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 25,2% – за прошлый год она составила 479,5 млрд после 641,1 млрд руб. в 2023 г. Это следует из отчетности компании.
Выручка компании за 12 месяцев прошлого года составила 4,09 трлн руб. после 3,52 трлн руб. за аналогичный период 2023 г. Скорректированная EBITDA составила 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к EBITDA за 2024 г. составил 0,61 (в 2023 г. – 0,26).
«В 2024 г. "Газпром нефть" продемонстрировала устойчивый рост показателей благодаря системным инвестициям в расширение ресурсной базы для поддержания стабильной работы компании, а также инвестициям в развитие цифровизации и современных технологий», – добавили в компании.
«Газпром нефть», в частности, ввела в эксплуатацию инфраструктуру для промышленной добычи углеводородов в ЯНАО на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения ПАО «Газпром». Также компания приступила к изучению Восточно-Тэрельской группы месторождений, получив лицензии на три участка.
10 января этого года минфин США ввел санкции против «Газпром нефти». Меры затронули и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
После введения западных рестрикций в компании заявили, что «Газпром нефть» в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. Как сообщили «Ведомостям» в компании, санкции являются «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением.