Чистая прибыль «Северстали» по МСФО упала на 79% в 2025 году

В прошлом году производство чугуна возросло на 12% и достигло 11,21 млн т, производство стали выросло на 4% до 10,83 млн т на фоне крупных ремонтов. Продажи металлопродукции увеличились на 4% и составили 11,24 млн т. Реализация чугуна и слябов показала рост до 1,16 млн т. Продажи коммерческой стали снизились на 5% до 4,52 млн т из-за падения спроса на металлопродукцию на рынке. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) сократились на 1% до 5,56 млн т. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж упала на 3 п. п. до 49%.