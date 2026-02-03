Чистая прибыль «Северстали» по МСФО упала на 79% в 2025 году
Чистая прибыль металлургической компании «Северсталь» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по результатам 2025 г. снизилась на 79% по сравнению с 2024 г. и составила 31,9 млрд руб.
Падение показателя произошло на фоне уменьшения прибыли от операционной деятельности и разового убытка от обесценения долгосрочных активов сегмента «Северсталь ресурс».
Выручка упала на 14% до 713 млн руб. из-за падения средних цен продажи и увеличения доли полуфабрикатов в реализации. Показатель EBITDA сократился на 42% и достиг 137,6 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 19% (-10 п. п.). Высвобождение средств из оборотного капитала достигло 34,3 млн руб. в основном за счет снижения запасов сырья и готовой продукции после окончания крупных ремонтов. Инвестиции увеличились на 46% до 173,5 млн руб.
В прошлом году производство чугуна возросло на 12% и достигло 11,21 млн т, производство стали выросло на 4% до 10,83 млн т на фоне крупных ремонтов. Продажи металлопродукции увеличились на 4% и составили 11,24 млн т. Реализация чугуна и слябов показала рост до 1,16 млн т. Продажи коммерческой стали снизились на 5% до 4,52 млн т из-за падения спроса на металлопродукцию на рынке. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) сократились на 1% до 5,56 млн т. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж упала на 3 п. п. до 49%.
3 февраля гендиректор «Северсталь Менеджмента» Александр Шевелев объявил, что совет директоров компании решил не выплачивать дивиденды за IV квартал 2025 г. Соответствующее решение принято с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока за квартал. Это даст возможность сохранить финансовые ресурсы «Северстали» для реализации ключевых стратегических проектов и обеспечения ее долгосрочной финансовой устойчивости.
20 октября 2025 г. совет директоров «Северстали» также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам III квартала прошлого года.