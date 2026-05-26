NLMK81,3-1,09%CNY Бирж.10,546-0,58%IMOEX2 580,56-0,68%RTSI1 136,24-0,68%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,58-0,16%
Матвиенко поручила разобраться с налоговыми отчислениями «Северстали»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями со стороны «Северстали». Об этом сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов в Max.

«Крупные компании, в том числе ПАО «Северсталь», идут по пути возврата налоговых переплат за последние годы, что существенно сказывается на выполнении социальных обязательств. Только за февраль – апрель 2026 г. Вологодская область потеряла 3,3 млрд руб. налога на прибыль», – объяснил он.

По словам Маслова, запрашиваемые компаниями средства обычно уже потрачены, поэтому региону приходится выделять их из действующего бюджета.

В конце апреля в «Северстали» напомнили, что в 2025 г. объем социальных инвестиций компании в Вологодскую область составил 5,76 млрд руб., включая проекты по развитию Череповца и повышению качества жизни. Представители компании подчеркнули, что продолжают выполнять социальные обязательства и остаются системообразующим предприятием Вологодской области. При этом в пресс-службе указали на сложную ситуацию в отрасли. По итогам I квартала 2026 г. прибыль компании сократилась в 370 раз и составила 57 млн руб.

