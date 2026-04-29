«Северсталь» напомнила о соцвложениях после слов Матвиенко об «офшорах»
В 2025 г. объем социальных инвестиций компании «Северсталь» в Вологодскую область составил 5,76 млрд руб., включая проекты по развитию Череповца и повышению качества жизни. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «подтянуть» часть средств из офшоров в Россию, адресованное главе совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову.
В компании подчеркнули, что продолжают выполнять социальные обязательства и остаются системообразующим предприятием Вологодской области. В 2025 г. налоговые отчисления «Северстали» в бюджет региона составили 13,4 млрд руб.
При этом в пресс-службе указали на сложную ситуацию в отрасли. По итогам I квартала 2026 г. прибыль компании сократилась в 370 раз и составила 57 млн руб., рентабельность снизилась до 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным – минус более 40 млрд руб.
Также отмечается, что с 2022 г. «Северсталь» направила свыше 3,5 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции и гражданского населения. Общий вклад компании в реализацию национальных целей России в 2025 г., включая инвестиции в экологию, социальную сферу и технологическое развитие, составил 25,6 млрд руб.
Глава «Северстали» Мордашов стал первым в списке Forbes, сообщало издание 23 апреля. В 2026 г. перечень расширился до 155 человек относительно прошлогодних 146. Forbes отмечал, что впервые в истории рейтинга состояние председателя СД «Северстали» превысило $30 млрд. Это случилось благодаря кратному росту оценки Nordgold, принадлежащей семье Мордашова.
29 апреля Матвиенко, комментируя изменения в списке Forbes, заявила: «Алексей Мордашев вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию?»