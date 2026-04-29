Матвиенко предложила Мордашову «что-то из офшоров подтянуть» в Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, который возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes, «подтянуть» некоторые средства из офшоров в Россию.
«Алексей Мордашев вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию?» – сказала она в ходе пленарного заседания Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).
О первом месте Мордашова в списке стало известно 23 апреля. В 2026 г. перечень расширился до 155 человек относительно прошлогодних 146. Forbes отмечал, что впервые в истории рейтинга состояние председателя СД «Северстали» превысило $30 млрд. Это случилось благодаря кратному росту оценки Nordgold, принадлежащей семье Мордашова.
Вторую строчку рейтинга занял президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Издание оценило его состояние в $29,7 млрд. На третьей позиции оказался председатель общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд.