«Северсталь» сократит капзатраты в 2027 году

«Мы сейчас не берем новые проекты развития – исходим из того, что заканчиваем то, что начали, и дальше делаем небольшую паузу, – сказал Климантов. – Мы хотим более внимательно посмотреть на то, как компания в целом в текущих условиях принимает capex, как его планировать, создать более долгосрочное видение того, как им управлять».