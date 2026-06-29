«Северсталь» сократит капзатраты в 2027 году
«Северсталь» планирует существенно снизить капитальные затраты в 2027 г. после завершения текущего инвестиционного цикла и реализации крупных проектов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.
«Мы сейчас не берем новые проекты развития – исходим из того, что заканчиваем то, что начали, и дальше делаем небольшую паузу, – сказал Климантов. – Мы хотим более внимательно посмотреть на то, как компания в целом в текущих условиях принимает capex, как его планировать, создать более долгосрочное видение того, как им управлять».
По его словам, объем капитальных вложений в 2027 г. будет «существенно ниже» уровня 2026 г. Представитель компании также отметил, что сокращение инвестиций, в том числе возможная корректировка программы по итогам 2026 г., должно поддержать свободный денежный поток (FCF) в 2027–2028 гг. Климантов сообщил, что положительный FCF является одним из условием выплат дивидентов. Однако совет директоров всегда оценивает совокупность факторов.
1 июня акционеры «Северстали» утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г. Решение принято на фоне отрицательных показателей денежного потока. За 2025 г. свободный денежный поток компании (FCF) составил -30,5 млрд руб. Прибыль «Северстали» до вычета налогов (EBITDA) находится на уровне -0,16х. Согласно дивидендной политике, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды каждый год в размере 100% от свободного денежного потока. Последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г. Акционеры получили 49,06 руб. за акцию.
3 февраля директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев сообщил, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам IV квартала 2025 г. Такое решение было принято из-за низкого спроса на сталь в России. В IV квартале 2025 г. выручка компании сократилась на 16% по сравнению с показателями того же периода 2024 г. и достигла 169,6 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 50% до 23,5 млн руб. Рентабельность по EBITDA (чистый долг) составила 14% (-9 п. п.).
По итогам I квартала 2026 г. прибыль «Северстали» упала в 370 раз и составила 57 млн руб. В «Северстали» отметили, что эти обстоятельства естественным образом снижают налоговые поступления.