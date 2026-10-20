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Главная / Инвестиции /

Нефть подорожала до максимума с середины мая

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нефть марки Brent подорожала до $110,64 за баррель на новостях об атаках на объекты Саудовской Аравии. Новая цена стала самой высокой с 19 мая этого года.

По состоянию на 11:14 мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $110,59 за барр., что на 1,27% больше значения предыдущего дня.

Цена на декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени поднялась до $99,55 за барр. На максимуме показатель достиг $99,75 за барр.

19 октября хуситы заявили о семи военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Третья операция была осуществлена против международного аэропорта Абха, четвертая – против авиабазы Хамис-Мушайт в Джебель-эль-Хосне и Рахме. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.

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