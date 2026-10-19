Хуситы заявили о новых ударах по аэропортам в Саудовской Аравии

Сари отметил, что первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Третья операция была осуществлена против международного аэропорта Абха, четвертая – против авиабазы Хамис-Мушайт в Джебель-эль-Хосне и Рахме. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.