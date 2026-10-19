Хуситы заявили о новых ударах по аэропортам в Саудовской Аравии
Хуситы заявили о семи военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари в Telegram-канале.
Сари отметил, что первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Третья операция была осуществлена против международного аэропорта Абха, четвертая – против авиабазы Хамис-Мушайт в Джебель-эль-Хосне и Рахме. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.
Сари добавил, что за последнее время гражданская инфраструктура на контролируемой хуситами территории Йемена подверглась многочисленным атакам.
«В результате десятки людей погибли и получили ранения, большинство из которых – женщины и дети, общее число атак Саудовской Аравии с начала эскалации против нашей страны превысило 2700 авиаударов и ракетных обстрелов», – сказал он.
15 октября как минимум пять человек погибли, и еще 16 пострадали в результате ракетного удара движения хуситов по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. По комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов.
На следующий день политический советник МИД Йемена Марван Али Номан заявил, что международно признанное правительство Йемена продолжает работать из Адена. Кроме того, власти намерены продолжить операцию «Рассвет Йемена» против хуситов.