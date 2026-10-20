Силуанов рассказал о преимуществах работы вице-премьером
Должность вице-премьера предоставляет больше возможностей для координации работы с коллегами и выстраивания системы управления финансами на уровне правительства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».
По его словам, работа вице-премьером позволяет шире взаимодействовать с другими членами правительства и участвовать в организации межведомственных процессов. Это дает дополнительные инструменты для решения задач, связанных с управлением финансовой сферой.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Силуанов станет вице-премьером и сохранит текущую должность министра финансов (в такой конструкции Силуанов уже работал в правительстве в 2018–2020 гг.). Его первый заместитель Ирина Окладникова повышена до вице-премьера – руководителя аппарата правительства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах создания новой должности в кабмине, заявил, что Силуанов получит дополнительные полномочия при совмещении своей должности с постом вице-премьера. Он пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений.
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков объяснил создание новой должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. По его словам, Силуанов продолжит курировать финансовый блок.