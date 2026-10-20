Силуанов рассказал о преимуществах работы вице-премьером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах создания новой должности в кабмине, заявил, что Силуанов получит дополнительные полномочия при совмещении своей должности с постом вице-премьера. Он пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений.