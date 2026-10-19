Что означают изменения в финансовом блоке правительства

Слухам о кадровых перестановках в кабмине положен конец: в понедельник было объявлено об изменениях в правительстве Михаила Мишустина. Ключевые изменения произошли в финансовом блоке. Министр финансов Антон Силуанов станет вице-премьером и сохранит текущую должность (в такой конструкции Силуанов уже работал в правительстве в 2018–2020 гг.), а его первый заместитель Ирина Окладникова повышена до вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Такие кандидатуры направил Мишустин на утверждение в Госдуму, решение было принято по итогам встречи с главой государства.