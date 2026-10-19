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Главная / Экономика /

Что означают изменения в финансовом блоке правительства

Усиление позиции Минфина в кабмине выглядит логичным в условиях консолидации расходов
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Слухам о кадровых перестановках в кабмине положен конец: в понедельник было объявлено об изменениях в правительстве Михаила Мишустина. Ключевые изменения произошли в финансовом блоке. Министр финансов Антон Силуанов станет вице-премьером и сохранит текущую должность (в такой конструкции Силуанов уже работал в правительстве в 2018–2020 гг.), а его первый заместитель Ирина Окладникова повышена до вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Такие кандидатуры направил Мишустин на утверждение в Госдуму, решение было принято по итогам встречи с главой государства.

С момента назначения Мишустина премьер-министром в 2020 г. должность руководителя аппарата правительства и вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко (его полномочия были продлены в 2024 г. после изменений в правительстве в связи с выборами президента). Руководитель аппарата правительства осуществляет общий контроль за реализацией нацпроектов, организует законопроектную деятельность, подготовку проектов решений правительства и поручений премьер-министра, а также курирует работу ФОИВов в части повышения эффективности бюджетных расходов.

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