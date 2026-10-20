ЦТАК опубликовало фото Ким Чен Ына после слухов о его проблемах со здоровьем
Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) после распространения сообщений о возможных проблемах с его здоровьем. ЦТАК также опубликовал фотографии северокорейского лидера.
По информации агентства, 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э. На опубликованных снимках он общается с работниками выставки и осматривает представленную продукцию.
Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что северокорейский лидер якобы перенес кровоизлияние в мозг. Издание ссылалось на сообщения в социальных сетях, согласно которым Ким Чен Ына госпитализировали, а затем вывезли из страны из-за состояния медицинской инфраструктуры в Пхеньяне. Независимого подтверждения этой информации не приводилось.
Как отмечает New York Post, остается неясным, когда именно были сделаны фотографии, опубликованные ЦТАК.
3 октября КНДР провела тренировку по запуску стратегического оружия в сторону Японского моря. Для тренировки использовалась стратегическая ракета средней дальности. Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.