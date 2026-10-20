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ЦТАК опубликовало фото Ким Чен Ына после слухов о его проблемах со здоровьем

Ксения Наумчик
KCNA via KNS via AP
KCNA via KNS via AP

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) после распространения сообщений о возможных проблемах с его здоровьем. ЦТАК также опубликовал фотографии северокорейского лидера.

По информации агентства, 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э. На опубликованных снимках он общается с работниками выставки и осматривает представленную продукцию.

Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что северокорейский лидер якобы перенес кровоизлияние в мозг. Издание ссылалось на сообщения в социальных сетях, согласно которым Ким Чен Ына госпитализировали, а затем вывезли из страны из-за состояния медицинской инфраструктуры в Пхеньяне. Независимого подтверждения этой информации не приводилось.

Как отмечает New York Post, остается неясным, когда именно были сделаны фотографии, опубликованные ЦТАК.

3 октября КНДР провела тренировку по запуску стратегического оружия в сторону Японского моря. Для тренировки использовалась стратегическая ракета средней дальности. Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.

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