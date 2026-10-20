ЦТАК опубликовало фото Ким Чен Ына после слухов о его проблемах со здоровьем

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) после распространения сообщений о возможных проблемах с его здоровьем. ЦТАК также опубликовал фотографии северокорейского лидера.