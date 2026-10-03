КНДР провела пуск стратегической ракеты средней дальности
КНДР провела тренировку по запуску стратегического оружия в сторону Японского моря. Об этом сообщает ЦТАК.
Для тренировки использовалась стратегическая ракета средней дальности. Глава государства Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.
Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, отслеживавший учения, заявил, что ракета пролетела более 700 км. Министерство обороны Японии, в свою очередь, назвало дальность в 680 км.
Заведующая отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила о способности ракеты менять орбиту полета на малой высоте и о внедренном в нее искусственном интеллекте.
Представители Ракетного управления доложили главе государства, что с недавно внедренной технологией можно установить как минимум четыре режима орбиты полета в зависимости от цели и задачи.
22 сентября Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание новейшего вооружения. 7 сентября ЦТАК сообщало, что в состав военно-морских сил КНДР вошел эсминец «Кан Гон», второй по счету корабль класса «Чвэ Хен». В июле в КНДР в ходе испытаний эсминца «Кан Гон» провели запуски стратегических крылатых ракет.