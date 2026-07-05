В Северной Корее провели испытания стратегических крылатых ракет
В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в ходе испытаний эсминца «Кан Гон» провели запуски стратегических крылатых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях, в ходе которых также проверили палубные орудия, автоматические пушки и средства создания радиопомех.
Как пишет агентство, это испытание проводится для проверки работоспособности различных корабельных систем вооружения в условиях, приближенных к боевым.
В мае в КНДР прошли испытания легкой многоцелевой пусковой установки, системы тактических крылатых ракет и 240-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. 26 мая южнокорейское агентство «Рёнхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. 19 апреля Северная Корея осуществила испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля».