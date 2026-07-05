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В Северной Корее провели испытания стратегических крылатых ракет

Ведомости

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в ходе испытаний эсминца «Кан Гон» провели запуски стратегических крылатых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях, в ходе которых также проверили палубные орудия, автоматические пушки и средства создания радиопомех.

Как пишет агентство, это испытание проводится для проверки работоспособности различных корабельных систем вооружения в условиях, приближенных к боевым.

В мае в КНДР прошли испытания легкой многоцелевой пусковой установки, системы тактических крылатых ракет и 240-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. 26 мая южнокорейское агентство «Рёнхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. 19 апреля Северная Корея осуществила испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля».

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