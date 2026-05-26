Политика

КНДР выпустила снаряд в сторону Желтого моря

Со стороны Северной Кореи был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря.

Соответствующую информацию опубликовало южнокорейское агентство «Ренхап», отметив, что Пхеньян произвел как минимум один выстрел неопознанным боеприпасом в сторону западных морских границ.

Власти Сеула в настоящее время занимаются тщательным анализом параметров полета снаряда.

19 апреля Северная Корея осуществила испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля». Целью этого запуска была проверка характеристик и мощности установленных на ракете кассетной и осколочно-фугасной боеголовок. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил удовлетворение уровнем боеготовности данной ракеты.

