КНДР выпустила снаряд в сторону Желтого моря
Со стороны Северной Кореи был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря.
Соответствующую информацию опубликовало южнокорейское агентство «Ренхап», отметив, что Пхеньян произвел как минимум один выстрел неопознанным боеприпасом в сторону западных морских границ.
Власти Сеула в настоящее время занимаются тщательным анализом параметров полета снаряда.
19 апреля Северная Корея осуществила испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля». Целью этого запуска была проверка характеристик и мощности установленных на ракете кассетной и осколочно-фугасной боеголовок. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил удовлетворение уровнем боеготовности данной ракеты.