Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,44-0,28%CHKZ16 300-0,61%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 583+0,11%RTSI1 135,38+0,11%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Главная / Политика /

КНДР провела испытания тактической ракеты с искусственным интеллектом

Ведомости

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) прошли испытания легкой многоцелевой пусковой установки, системы тактических крылатых ракет и 240-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. Испытанная тактическая ракета способна поражать цели на расстоянии 100 км с навигацией по рельефу местности и наведением на конечном участке траектории с использованием ИИ, пишет Bloomberg со ссылкой на ЦТАК.

Крылатая ракета предназначалась для развертывания с артиллерийскими подразделениями дальнего действия вблизи границы с Республикой Корея. Запуски названы частью пятилетнего плана модернизации обороны Северной Кореи. Они включали оценку «боеголовки специального назначения» для тактических баллистических ракет, а также наведения на конечном участке траектории с использованием ИИ, предназначенных для повышения точности удара.

Агентство отмечает, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями «множества новых ракетных и артиллерийских систем». В материале указано, что это «очередной признак того, что Пхеньян наращивает свой потенциал как в области обычных, так и ядерных вооружений».

КНДР выпустила снаряд в сторону Желтого моря

Политика / Международные новости

26 мая южнокорейское агентство «Ренхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. Отмечалось, что Пхеньян произвел как минимум один выстрел неопознанным боеприпасом в сторону западных морских границ. 19 апреля Северная Корея провела испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля». Целью запуска стала проверка характеристик и мощности установленных на ракете кассетной и осколочно-фугасной боеголовок. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь