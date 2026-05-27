КНДР провела испытания тактической ракеты с искусственным интеллектом
В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) прошли испытания легкой многоцелевой пусковой установки, системы тактических крылатых ракет и 240-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. Испытанная тактическая ракета способна поражать цели на расстоянии 100 км с навигацией по рельефу местности и наведением на конечном участке траектории с использованием ИИ, пишет Bloomberg со ссылкой на ЦТАК.
Крылатая ракета предназначалась для развертывания с артиллерийскими подразделениями дальнего действия вблизи границы с Республикой Корея. Запуски названы частью пятилетнего плана модернизации обороны Северной Кореи. Они включали оценку «боеголовки специального назначения» для тактических баллистических ракет, а также наведения на конечном участке траектории с использованием ИИ, предназначенных для повышения точности удара.
Агентство отмечает, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями «множества новых ракетных и артиллерийских систем». В материале указано, что это «очередной признак того, что Пхеньян наращивает свой потенциал как в области обычных, так и ядерных вооружений».
26 мая южнокорейское агентство «Ренхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. Отмечалось, что Пхеньян произвел как минимум один выстрел неопознанным боеприпасом в сторону западных морских границ. 19 апреля Северная Корея провела испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля». Целью запуска стала проверка характеристик и мощности установленных на ракете кассетной и осколочно-фугасной боеголовок. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын.