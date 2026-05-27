КНДР провела испытания тактической ракеты с искусственным интеллектом

26 мая южнокорейское агентство «Ренхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. Отмечалось, что Пхеньян произвел как минимум один выстрел неопознанным боеприпасом в сторону западных морских границ. 19 апреля Северная Корея провела испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля». Целью запуска стала проверка характеристик и мощности установленных на ракете кассетной и осколочно-фугасной боеголовок. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын.