КНДР испытала новое вооружение
Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание новейшего вооружения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что испытание не оказало отрицательного влияния на безопасность соседних стран. За тренировкой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал испытание «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил». По словам Кима, речь идет о непреодолимой силе «в буквальном смысле слова».
Лидер КНДР также заявил, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил.
7 сентября ЦТАК сообщало, что в состав Военно-морских сил КНДР вошел эсминец «Кан Гон», второй по счету корабль класса «Чвэ Хен». Торжественная церемония поступления эсминца на вооружение состоялась в Вонсанском порту.