КНДР испытала новое вооружение

Отмечается, что испытание не оказало отрицательного влияния на безопасность соседних стран. За тренировкой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал испытание «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил». По словам Кима, речь идет о непреодолимой силе «в буквальном смысле слова».