Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,285+2,19%CNY Бирж.00%IMOEX2 257,98-0,88%RTSI845,84-0,76%RGBI112,68+0,01%RGBITR770,54+0,04%
Главная / Политика /

КНДР испытала новое вооружение

Инна Шульгина

Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание новейшего вооружения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытание не оказало отрицательного влияния на безопасность соседних стран. За тренировкой наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал испытание «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил». По словам Кима, речь идет о непреодолимой силе «в буквальном смысле слова».

Лидер КНДР также заявил, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил.

7 сентября ЦТАК сообщало, что в состав Военно-морских сил КНДР вошел эсминец «Кан Гон», второй по счету корабль класса «Чвэ Хен». Торжественная церемония поступления эсминца на вооружение состоялась в Вонсанском порту.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте