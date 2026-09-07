Северная Корея приняла на вооружение новый эсминец «Кан Гон»

По данным ЦТАК, поступление эсминца на вооружение ВМС стало «значительным моментом, демонстрирующим волю ЦК партии к строительству флота дальней морской зоны, которая связана с горячим желанием об обогащении государства и укреплении вооруженных сил, и непрестанный сдвиг к осуществлению модернизации ВМС».