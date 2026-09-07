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Северная Корея приняла на вооружение новый эсминец «Кан Гон»

Инна Шульгина

В состав Военно-морских сил Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) вошел эсминец «Кан Гон», второй по счету корабль класса «Чвэ Хен». В Вонсанском порту состоялась торжественная церемония поступления эсминца на вооружение, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Эсминец «Кан Гон» будет «выполнять свою ответственную миссию для защиты морского суверенитета государства и сдерживания ядерной войны», говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, поступление эсминца на вооружение ВМС стало «значительным моментом, демонстрирующим волю ЦК партии к строительству флота дальней морской зоны, которая связана с горячим желанием об обогащении государства и укреплении вооруженных сил, и непрестанный сдвиг к осуществлению модернизации ВМС».

В июле в КНДР в ходе испытаний эсминца «Кан Гон» провели запуски стратегических крылатых ракет. Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях, в ходе которых также проверили палубные орудия, автоматические пушки и средства создания радиопомех.

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