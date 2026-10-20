Путин встретится с министром спорта Дегтяревым

13 октября Дегтярев сообщил, что российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах Нидерландов. Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Министр также заявил о намерении Олимпийского комитета России обратиться в МОК и World Gymnastics с требованием лишить турнир квалификационного статуса.