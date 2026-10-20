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Путин встретится с министром спорта Дегтяревым

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал Министерство спорта очень важным. По его словам, основная часть его работы заключается в развитии детско-юношеского спорта и общего народного спорта в стране, доступного для всех.

Отдельно Песков отметил, что Минспорта ведет контакты с международными спортивными организациями для того, чтобы продолжать процесс восстановления в правах российских спортсменов. Он отметил, что работа по этому вопросу идет весьма успешно.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что в графике президента запланированы и другие рабочие непубличные встречи.

13 октября Дегтярев сообщил, что российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах Нидерландов. Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Министр также заявил о намерении Олимпийского комитета России обратиться в МОК и World Gymnastics с требованием лишить турнир квалификационного статуса. 

На следующий день World Gymnastics сообщила о продолжении переговоров с властями Нидерландов по поводу отказа в визах российским гимнасткам. В федерации подчеркнули, что решения о выдаче разрешений на въезд находятся исключительно в компетенции нидерландских властей.

16 октября генеральный секретарь World Gymnastics Николя Буомпан сказал, что организация рассматривала возможность лишить чемпионат мира 2026 г. в Нидерландах статуса отборочного турнира на Олимпийские игры из-за отказа в визах. По его словам, вопрос обсуждался на экстренном заседании исполкома федерации. Однако руководство World Gymnastics решило сохранить за турниром статус олимпийского квалификационного соревнования.

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