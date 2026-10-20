Кремль ответил на планы Каллас противостоять России в Арктике
Россия считает Арктику территорией взаимовыгодного сотрудничества и открыта к диалогу со странами региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Евросоюза противостоять России и Китаю в Арктике.
«Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния. Арктика не должна быть зоной конфронтации. Наоборот, Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, для развития взаимодействия необходим диалог, однако глава европейской дипломатии Кая Каллас неоднократно выступала против контактов с Россией. Представитель Кремля призвал европейских дипломатов определиться с позицией, поскольку без переговоров выстраивать сотрудничество невозможно.
Ранее Каллас заявила The Times, что ЕС намерен противостоять усилению влияния России и Китая в Арктике и не допустить установления их контроля над Северным морским путем.
22 сентября Песков сообщил об отсутствии переговоров России и США по сотрудничеству в Арктике. Он объяснил это отказом Вашингтона и других арктических государств от взаимодействия с Москвой.
3 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках непреднамеренной эскалации в Арктике из-за геополитической конкуренции западных стран.
1 сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил о сохранении заморозки политического диалога в Арктическом совете с весны 2022 г. При этом, по его словам, западные страны заинтересованы в сохранении формата организации.