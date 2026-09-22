Песков: взаимодействие России и США в Арктике не стоит на повестке дня

Политический диалог России с другими участниками Арктического совета остается замороженным с весны 2022 г. 1 сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что остальные семь стран совета заинтересованы в сохранении формата. При этом, по его словам, некоторые из этих государств считают возвращение к обычному сотрудничеству с Москвой невозможным даже после урегулирования конфликта на Украине. Масленников также говорил, что Россия намерена развивать двустороннее взаимодействие в Арктике с внерегиональными государствами, в том числе Китаем и Индией.