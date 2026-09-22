Песков: взаимодействие России и США в Арктике не стоит на повестке дня
Взаимодействие России и США в Арктике сейчас не обсуждается, поскольку Вашингтон и другие арктические государства отказываются от сотрудничества с Москвой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с американской стороной в регионе и планах США в Гренландии.
«Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах. А что касается возможного подписания каких-то документов по Гренландии – это дела соответствующих государств», – сказал Песков.
Политический диалог России с другими участниками Арктического совета остается замороженным с весны 2022 г. 1 сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что остальные семь стран совета заинтересованы в сохранении формата. При этом, по его словам, некоторые из этих государств считают возвращение к обычному сотрудничеству с Москвой невозможным даже после урегулирования конфликта на Украине. Масленников также говорил, что Россия намерена развивать двустороннее взаимодействие в Арктике с внерегиональными государствами, в том числе Китаем и Индией.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Данией, согласно которой Вашингтон получит постоянный контроль над безопасностью Гренландии. Власти острова ранее выступали против его присоединения к США. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что соглашение может расширить американские военные и стратегические возможности в Гренландии, хотя из публичных данных пока не следует принципиального изменения полномочий США на острове.