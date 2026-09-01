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МИД описал позицию стран НАТО по работе в Арктическом совете с Россией

Владимир Кулагин

Политический диалог в Арктическом совете остается замороженным с весны 2022 г., но при этом остальные состоящие в нем семь стран НАТО рассуждают о важности сохранения формата. Об этом заявил занимающий пост старшего должностного лица от России в Арктическом совете, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников на сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам» в рамках ВЭФ.

Дипломат напомнил, что 19 сентября Арктическому совету исполнится 30 лет, и к этой дате юбиляр подходит не «в лучшей своей форме». Между семи странами НАТО и Россией с весны 2022 г., после начала боевых действий на Украине, был прерван политический диалог, и по словам Масленникова, Арктический совет уже пятый год «находится в простое». Он провел сравнение организации с находящимся долгое время в гараже автомобилем, у которого «механизмы застаиваются и ржавеют».

Тем не менее Масленников сказал, что странам Арктического совета «удается худо-бедно поддерживать организацию на плаву», в частности, продолжают свою деятельность рабочие группы, но преимущественно в удаленном формате. Западные страны заинтересованы в сохранении прежнего состава Арктического совета, «с оговорками на будущее», когда появятся новые условия взаимодействия с Россией. Но при этом представители тех же стран говорят иногда и о том, что сотрудничество с Москвой в обычном формате непредставимо даже при урегулировании конфликта на Украине.

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Кроме того, Масленников обратил внимание на наращивание странами НАТО военной активности в Арктическом регионе (в т.ч. начатая в феврале 2026 г. новая миссия «Арктический часовой» ), из-за чего лишь растут риски непреднамеренной эскалации. Подводя итог, российский дипломат сделал вывод, о том, что доверие в организации подорвано.

Отвечая на вопрос о возможных альтернативах совету, Масленников сказал, что пока логично наращивать взаимодействие в Арктике с нерегиональными странами (КНР, Индия) именно по двухстороннему треку.

Арктический совет – созданная в 1996 г. международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Совет занимается широким спектром задач в Арктике – от борьбы с загрязнением окружающей среды до проведения поисково-спасательных операций. В состав совета входят все восемь арктических государств: США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия.

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