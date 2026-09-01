МИД описал позицию стран НАТО по работе в Арктическом совете с Россией

Тем не менее Масленников сказал, что странам Арктического совета «удается худо-бедно поддерживать организацию на плаву», в частности, продолжают свою деятельность рабочие группы, но преимущественно в удаленном формате. Западные страны заинтересованы в сохранении прежнего состава Арктического совета, «с оговорками на будущее», когда появятся новые условия взаимодействия с Россией. Но при этом представители тех же стран говорят иногда и о том, что сотрудничество с Москвой в обычном формате непредставимо даже при урегулировании конфликта на Украине.