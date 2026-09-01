Главные цифры и соглашения ВЭФ последних лет

Главные цифры и соглашения ВЭФ последних летЗа время существования форума на его полях подписали контракты на 35 трлн рублей
С 1 по 4 сентября во Владивостоке в 11-й раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). В 2025-м общая сумма соглашений, заключенных на форуме, впервые преодолела отметку в 6 трлн руб. О самых громких сделках последних лет – в материале «Ведомостей».
Восточный экономический форум (его организатор – фонд «Росконгресс») был учрежден указом президента России Владимира Путина в мае 2015 г. и впервые состоялся в начале сентября того же года на острове Русский. Если Петербургский экономический форум (ПМЭФ) считается главным деловым мероприятием страны, то ВЭФ – ключевая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.
В этом году деловая программа сосредоточится на вопросах международного сотрудничества, технологического развития, повышения качества жизни, привлечения инвестиций и реализации инфраструктурных проектов.
Если самый первый ВЭФ в 2015 г. посетили всего 2500 человек, то в доковидном 2019 г. число участников достигло 8500 (включая представителей СМИ). В последующие годы (в 2020 г. мероприятие не проводилось) показатель так и не вернулся к допандемийному уровню: в прошлом году на форуме побывали около 8000 человек. Для сравнения: ПМЭФ, напротив, уже в 2024 г. обошел по числу гостей 2019 г., а в июне собрал рекордные 24 500 участников.
География участников при этом последовательно расширяется. В 2025 г. на ВЭФ были представлены 75 стран и территорий (на ПМЭФ – 144). Наиболее многочисленные делегации в прошлом году прибыли из Китая, Лаоса, Монголии, Японии и Индии. Также ВЭФ посетили представители 17 недружественных государств – США, Японии, Германии и др. В этом году свое участие подтвердили гости из 80 стран, сообщали организаторы.
Несмотря на куда меньшее число участников и представленных ими стран сумма соглашений, заключаемых на ВЭФ и ПМЭФ сопоставима. В 2025 г. во Владивостоке было заключено сделок (информация о которых не является коммерческой тайной) на 6,06 трлн руб., а в Санкт-Петербурге – 6,46 трлн руб. За все время проведения ВЭФ с 2015 г. общая сумма соглашений достигла 35 трлн руб., а ПМЭФ за этот же период – 35,8 трлн руб.
Крупнейшие соглашения
Свыше 380 соглашений на 3,6 трлн руб. было подписано в 2021 г. Крупнейшей стала договоренность по проекту освоения Удоканского месторождения меди – самого большого в России. «Удоканская медь», Минвостокразвития России и правительство Забайкальского края условились вложить 289 млрд руб. в строительство второй очереди ГМК «Удокан». Первые поставки комбинат начал в 2024 г., объем производства первой очереди – 150 000 т меди в год.
Второй по объему стала сделка о реализации второй очереди Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в Приморье с ВЭФ.РФ и ВТБ на сумму 286,7 млрд руб. Проект все еще находится на стадии реализации. Как ожидается, предприятие будет выпускать ежегодно 1,8 млн т метанола и 3 млн т карбамида.
В число крупнейших также вошло соглашение об инвестициях объемом 204 млрд руб. в строительство завода по выпуску метанола, подписанное ООО «Русхим Газ» и Минвостокразвития, «Газпромбанком», ВТБ и ВЭБ.РФ. Этот проект является одним из самых масштабных в Ненецком автономном округе, его сырьевая база – Кумжинское и Коровинское месторождения, а планируемый объем производства составляет 1,8 млн т в год на первом этапе.
На ВЭФ-2022 было подписано 296 соглашений на 3,27 трлн руб. Организаторы тогда не сообщали сумму крупных сделок, но в числе наиболее важных назвали соглашение о развитии минерально-сырьевого центра в арктической Якутии (всего регион заключил тогда более 30 соглашений на 338 млрд руб.). Договоренности Минвостокразвития, Минприроды и «Росатома» касались освоения Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения «Кючус», месторождения олова «Ручей Тирехтях» и Депутатского оловорудного месторождения в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Позднее сообщалось, что инвестиции в проект составят 235 млрд руб.
В 2023 г. ВЭФ заключили 373 сделки на 3,8 трлн руб. Крупнейшим стало соглашение о реализации 117 инвестиционных проектов на общую сумму 1,097 трлн руб. ВЭБ.РФ, «Сбер», Минвостокразвития и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) договорились построить или модернизировать объекты социальной сферы и инфраструктуры в каждом регионе Дальневосточного федерального округа в соответствии с новыми мастер-планами.
В числе других крупных контрактов – проект Тихоокеанской железной дороги и морского порта «Эльга» на сумму 136 млрд руб. Дорога протяженностью 531 км соединяет Эльгинское угольное месторождение в Якутии с морским угольным терминалом «Порт Эльга» в Хабаровском крае. Проектная мощность терминала – 50 млн т, свою работу он начал в сентябре 2025 г. Кроме того, тогда на форуме были подписаны соглашения с ООО «Антей управление активами» о строительстве восьми судов-краболовов и двух портовых инфраструктурных комплексов (124 млрд руб.) и с ООО «Русский краб» о строительстве 10 судов-краболовов (120 млрд руб.). Также подписан ряд соглашений о строительстве жилья в рамках программы «Дальневосточный квартал», в частности с ГК «Самолет» о его возведении в Сахалинской области.
ВЭФ-2024 отметился 313 соглашениями на 5,57 трлн руб. Ключевым стало соглашение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и ГК «АЗОТ» о строительстве Воркутинского химического комплекса в Арктической зоне объемом 200 млрд руб. Основными продуктами комплекса станут аммиак и карбамид с производственной мощностью 1,2 млн т и 1,7 млн т в год соответственно. Завершение проекта ожидается к 2032 г.
Другие крупные договоренности касаются инвестиций объемом 117 млрд руб. в проект по разработке никелево-медного месторождения Кун-Манье в Зейском районе Амурской области (запланирован на 2029 г.), а также расширение мощностей Березовского железорудного месторождения в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края на 113 млрд руб.
Рекордным по объему договоренностей стал ВЭФ‑2025: 358 документов на 6,06 трлн руб. Самая крупная сделка – на 1,1 трлн руб. – заключена в рамках предпроектных мероприятий по строительству Мокского гидроузла, состоящего из двух ГЭС на реке Витим. Соглашение о сотрудничестве подписали Бурятия, «Эн+» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
Другое крупное соглашение заключили власти Хабаровского края, ООО «Милькан» и КРДВ, договорившиеся о строительстве горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе на севере края с объемом инвестиций в 650 млрд руб. ГОК в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 млн т руды в год. Третье по объему соглашение на ВЭФ-2025 касалось строительства Алданского промышленного кластера в Южной Якутии на 535 млрд руб. В составе кластера будут построены урановый горно-металлургический комбинат, предприятия по производству горячебрикетированного железа, минеральных удобрений, СПГ, аммиака и аммиачной селитры, а также железные дороги с выходом на БАМ и Транссиб.