Главные цифры и соглашения ВЭФ последних лет

В числе других крупных контрактов – проект Тихоокеанской железной дороги и морского порта «Эльга» на сумму 136 млрд руб. Дорога протяженностью 531 км соединяет Эльгинское угольное месторождение в Якутии с морским угольным терминалом «Порт Эльга» в Хабаровском крае. Проектная мощность терминала – 50 млн т, свою работу он начал в сентябре 2025 г. Кроме того, тогда на форуме были подписаны соглашения с ООО «Антей управление активами» о строительстве восьми судов-краболовов и двух портовых инфраструктурных комплексов (124 млрд руб.) и с ООО «Русский краб» о строительстве 10 судов-краболовов (120 млрд руб.). Также подписан ряд соглашений о строительстве жилья в рамках программы «Дальневосточный квартал», в частности с ГК «Самолет» о его возведении в Сахалинской области.