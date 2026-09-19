Трамп: Дания согласилась на контроль США над безопасностью Гренландии
США договорились с Данией о том, что Вашингтону будет передан постоянной контроль над безопасностью Гренландии. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Thurh Social.
«Ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, военного присутствия в Гренландии < ...> без нашего явного письменного одобрения», – написал Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон немедленно начнет процесс создания крупного военного контингента на территории острова.
Трамп также назвал этот договор соглашением «Бесконечной жизни» и заявил, что очень горд за него. По словам американского лидера, более 100 лет президенты США знали о стратегической важности Гренландии, но «никто не смог ничего с этим сделать». Глава Белого дома заключил, что подписанный договор является «мечтой, ставшей реальностью», и указал на его историческую важность.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна перейти под управление США. 7 июля американский лидер сообщил, что Дания, которой принадлежит Гренландия, недостаточно финансово участвует в развитии и поддержке острова. Трамп подчеркнул, что Гренландия должна стать важной частью Соединенных Штатов.
Власти Гренландии, в свою очередь, отказывались от предложения США передать контроль над островом. Как отмечал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, остров сделала выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривал возможность присоединения к Штатам.