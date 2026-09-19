Трамп: Дания согласилась на контроль США над безопасностью Гренландии

Трамп также назвал этот договор соглашением «Бесконечной жизни» и заявил, что очень горд за него. По словам американского лидера, более 100 лет президенты США знали о стратегической важности Гренландии, но «никто не смог ничего с этим сделать». Глава Белого дома заключил, что подписанный договор является «мечтой, ставшей реальностью», и указал на его историческую важность.