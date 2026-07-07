Трамп: Гренландия должна перейти под контроль США
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что считает необходимым установление американского контроля над Гренландией. Об этом он сказал накануне открытия саммита НАТО, передает Clash Report.
По словам главы Белого дома, Дания, которой принадлежит Гренландия, недостаточно финансово участвует в развитии и поддержке острова. Трамп считает, что Гренландия должна стать важной частью Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января отметила, что Трамп обсуждал с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон был заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая. 13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия сделала выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривала возможность присоединения к США.
31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью польской Gazeta Wyborcza заявила, что Копенгаген и Вашингтон договорились о создании рабочей группы высокого уровня для поиска «хорошего решения» по вопросу Гренландии. Она также напомнила, что с 1951 г. между странами действует соглашение об обороне Гренландии, позволяющее США создавать на острове военные базы в рамках НАТО. «Я не ищу конфликта с США и верю в наш союз. Но если кто-то нам угрожает, мы будем реагировать», – заявила Фредериксен.
28 июня стало известно, что американские военные после ухода с объектов в Гренландии оставили значительные объемы опасных отходов, масштаб которых оказался существенно больше, чем считалось ранее. По данным Politiken, расследование охватило не менее 36 бывших военных баз и других объектов США на территории крупнейшего острова мира. Среди обнаруженных отходов – сотни ржавых бочек с дизельным топливом, отработанные автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, обломки шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды. Как отмечает Politiken, все эти материалы содержат тяжелые металлы и другие токсичные вещества.