Премьер Дании заявила о намерении найти совместные решения с США по Гренландии
Копенгаген и Вашингтон договорились о создании рабочей группы высокого уровня для поиска «хорошего решения» по вопросу Гренландии. Об этом в интервью польской Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Она также напомнила, что с 1951 г. между странами действует соглашение об обороне Гренландии, позволяющее США создавать на острове военные базы в рамках НАТО. «Я не ищу конфликта с США и верю в наш союз. Но если кто-то нам угрожает, мы будем реагировать», – заявила Фредериксен.
Отвечая на вопрос о возможной силовой попытке США захватить остров, глава датского правительства заявила: «Если угрожать союзнику силой, все заканчивается». Она напомнила, что Вашингтон уже угрожал ввести пошлины против стран, поддержавших Данию в арктическом вопросе. Но Европа дала решительный отпор. «В Европе мы пережили нечто вроде «гренландского момента». Думаю, это дело нас кое-чему научило. Мы сделали правильные выводы», – подчеркнула Фредериксен.
Она также прокомментировала недавний визит на Гренландию специального посланника президента США Дональда Трампа и губернатора Луизианы Джеффа Лэдри, которые пытались убедить местных жителей присоединиться к США. По словам Фредериксен, гренландцы встретили их без энтузиазма: «Они неоднократно повторяли, что не хотят становиться американцами. Их никому не купить».
Фредериксен подчеркнула, что решения о будущем Гренландии должны приниматься в столице острова Нууке, а не в Копенгагене или Вашингтоне. «Это не моя страна и не мой народ. Решения о своем будущем гренландцы должны принимать сами», – заключила она.
На вопрос, стоит ли за риторикой Вашингтона о «безопасности в Арктике» интерес к контролю над месторождениями редкоземельных металлов на острове, Фредериксен предпочла не отвечать. Она предложила адресовать вопросы напрямую американцам.
В апреле Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что разногласия между США и НАТО начались, когда альянс не поддержал претензии Вашингтона на Гренландию.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января отметила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США.