Трамп распрощался с НАТО из-за Гренландии
Разногласия между США и НАТО начались, когда альянс не поддержал претензии Вашингтона на Гренландию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
6 апреля Трамп также заявил, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана – пятно на репутации альянса. Днем ранее глава Белого дома пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам Трампа, под удары попадут электростанции и мосты.
Позже Трамп заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь и это может произойти уже 7 апреля.