Трамп распрощался с НАТО из-за Гренландии

6 апреля Трамп также заявил, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана – пятно на репутации альянса. Днем ранее глава Белого дома пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам Трампа, под удары попадут электростанции и мосты.