Трамп назвал пятном на репутации НАТО отказ помочь США с Ираном

5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Позже он заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля.