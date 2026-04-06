Трамп назвал пятном на репутации НАТО отказ помочь США с Ираном
Отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана является пятном на репутации альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами,
«Я думаю, что это пятно на НАТО, которое никогда не исчезнет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»)
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Позже он заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля.
Накануне иранский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории. По словам дипломата, потенциальная сухопутная операция США против республики – самое слабое звено в американской военно-политической стратегии в регионе.