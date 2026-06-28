США оставили тонны опасных отходов на бывших базах в Гренландии

31 мая в интервью польской Gazeta Wyborcza премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген и Вашингтон договорились о создании рабочей группы высокого уровня для поиска «хорошего решения» по вопросу Гренландии. Она также напомнила, что с 1951 г. между странами действует соглашение об обороне Гренландии, позволяющее США создавать на острове военные базы в рамках НАТО. Отвечая на вопрос о возможной силовой попытке США захватить остров, глава датского правительства заявила: «Если угрожать союзнику силой, все заканчивается». Она напомнила, что Вашингтон уже угрожал ввести пошлины против стран, поддержавших Данию в арктическом вопросе.