США оставили тонны опасных отходов на бывших базах в Гренландии
Американские военные после ухода с объектов в Гренландии оставили значительные объемы опасных отходов, масштаб которых оказался существенно больше, чем считалось ранее. Об этом сообщила датская газета Politiken.
По данным издания, расследование охватило не менее 36 бывших военных баз и других объектов США на территории крупнейшего острова мира. Среди обнаруженных отходов – сотни ржавых бочек с дизельным топливом, отработанные автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, обломки шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды. Как отмечает Politiken, все эти материалы содержат тяжелые металлы и другие токсичные вещества.
Газета утверждает, что загрязнение представляет угрозу для окружающей среды и уже оказывает негативное воздействие на экосистему прибрежных районов Гренландии. По информации издания, последствия затронули моллюсков и других морских обитателей. Авторы расследования подчеркивают, что масштабы накопленных отходов оказались значительно серьезнее, чем предполагалось ранее.
31 мая в интервью польской Gazeta Wyborcza премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген и Вашингтон договорились о создании рабочей группы высокого уровня для поиска «хорошего решения» по вопросу Гренландии. Она также напомнила, что с 1951 г. между странами действует соглашение об обороне Гренландии, позволяющее США создавать на острове военные базы в рамках НАТО. Отвечая на вопрос о возможной силовой попытке США захватить остров, глава датского правительства заявила: «Если угрожать союзнику силой, все заканчивается». Она напомнила, что Вашингтон уже угрожал ввести пошлины против стран, поддержавших Данию в арктическом вопросе.
В апреле Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что разногласия между США и НАТО начались, когда альянс не поддержал претензии Вашингтона на Гренландию.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января отметила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.