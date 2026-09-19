Эксперт объяснил, что значит передача США контроля над Гренландией

Трамп несколько раз говорил о необходимости установить американский контроль над Гренландией. По его словам, Дания, которой принадлежит Гренландия, недостаточно финансово участвует в развитии и поддержке острова. Власти Гренландии, в свою очередь, не хотели передавать США контроль над островом. Как отмечал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, остров сделал выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривал возможность присоединения к Штатам.