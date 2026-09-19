Эксперт объяснил, что значит передача США контроля над Гренландией
В случае подписания и прохождения парламентских процедур соглашение США и Дании может закрепить наиболее масштабное расширение американских военных и стратегических возможностей в Гренландии за последние десятилетия. Об этом заявил заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов.
По его словам, формально сделку, если она будет реализована, можно назвать успехом Трампа в долгосрочной перспективе, хотя принципиально нового там почти ничего нет – США и так были единственной страной, кроме Дании, которая могла учреждать военные базы в Гренландии.
Что касается позиции Дании, то ее это вполне устраивает, так как фактически она ничего не теряет и одновременно с этим сохраняет стабильные отношения с США, сказал Анисимов.
19 сентября президент США Дональд Трамп заявил о согласии Дании передать США постоянной контроль над безопасностью Гренландии. Глава Белого дома назвал этот договор соглашением «Бесконечной жизни» и сказал, что очень горд за него.
Трамп несколько раз говорил о необходимости установить американский контроль над Гренландией. По его словам, Дания, которой принадлежит Гренландия, недостаточно финансово участвует в развитии и поддержке острова. Власти Гренландии, в свою очередь, не хотели передавать США контроль над островом. Как отмечал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, остров сделал выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривал возможность присоединения к Штатам.
В начале года Трамп обсуждал с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.