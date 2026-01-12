Газета
Конгрессмен Файн представил законопроект об аннексии Гренландии США

Конгрессмен США Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Об этом он заявил в соцсети Х, назвав инициативу «необходимой мерой для защиты национальной безопасности США».

По словам Файна, документ позволит президенту США изыскать необходимые средства для включения Гренландии в состав страны. Конгрессмен подчеркнул, что соперники Вашингтона стремятся усилить свое присутствие в Арктике, и США не могут этого допустить.

Файн отметил, что приобретение Гренландии позволит предотвратить установление контроля над Арктическим регионом со стороны противников США и обеспечить безопасность северного фланга страны в условиях конкуренции с Россией и Китаем.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

11 января Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.

