Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

FT со ссылкой на опрос Verian писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцам американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили желание стать частью США.