Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
«А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп подчеркнул, что если США не заберут Гренландию, то это якобы сделают Россия или Китай, а этого допустить нельзя.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе.
FT со ссылкой на опрос Verian писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцам американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили желание стать частью США.