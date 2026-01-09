FT: большинство гренландцев не хотят быть гражданами США
Большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Респондентов беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компанией Verian.
«Загвоздка в том, что слияние США и Гренландии на самом деле меньше похоже на прямое поглощение, а больше на сделку с наличными и акциями, где “акции” подразумевают превращение в американские», – пишет газета.
Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцев американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили бы желание стать частью США. Американский бизнесмен Илон Маск также мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.
5 января президент США Дональд Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». По его мнению, Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировал Вашингтон.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. Она уточнила, что американский президент считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности, поэтому его команда прорабатывает вероятные сценарии сделки.