FT: большинство гренландцев не хотят быть гражданами США

Ведомости

Большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Респондентов беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компанией Verian.

«Загвоздка в том, что слияние США и Гренландии на самом деле меньше похоже на прямое поглощение, а больше на сделку с наличными и акциями, где “акции” подразумевают превращение в американские», – пишет газета.

Авторы статьи допустили, что Вашингтон мог бы предложить 57 000 гренландцев американский паспорт и по $1 млн, если бы они добровольно изъявили бы желание стать частью США. Американский бизнесмен Илон Маск также мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.

Politico: в ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США Украине

Политика / Международные новости

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». По его мнению, Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировал Вашингтон.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. Она уточнила, что американский президент считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности, поэтому его команда прорабатывает вероятные сценарии сделки.

