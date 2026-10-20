Медведев назвал мужественным решение Трампа отложить санкции против РФ

16 октября Трамп подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Глава Белого дома распорядился не применять пошлины, предусмотренные ст. 112 и 113 закона. В их числе – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.