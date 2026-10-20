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Главная / Политика /

Медведев назвал мужественным решение Трампа отложить санкции против РФ

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение санкций против России потребовало от американского лидера мужества. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Трамп объяснил свое решение продолжающимися переговорами с Россией по Украине и нежеланием подрывать перспективы достижения договоренностей.

Медведев отметил, что решение американского лидера вызвало критику в конгрессе США. При этом он назвал американского президента прагматичным политиком, который учитывает возможные экономические выгоды от сотрудничества с Россией, в том числе в сфере поставок дизельного топлива.

Говоря о самом законопроекте, Медведев назвал его системным русофобским актом американских элит, рассчитанным на десятилетия, и сравнил его с действовавшим в США почти 40 лет законом Джексона-Вэника. Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Закон Грэма» незаконно ущемляет права России и российских граждан и может быть квалифицирован даже как акт геноцида.

Медведев также заявил, что отношения России и США останутся напряженными на протяжении десятилетий.

16 октября Трамп подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Глава Белого дома распорядился не применять пошлины, предусмотренные ст. 112 и 113 закона. В их числе – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.

19 октября американский лидер заявил, что «не хочет делать ничего, что могло бы по глупости заставить Россию отказаться от участия в переговорах». 

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