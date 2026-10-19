Трамп объяснил решение заморозить антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп «не хочет делать ничего, что могло бы по глупости заставить Россию отказаться от участия в переговорах». Так американский лидер объяснил свое решение насчет заморозки антироссийских санкций в соцсети X.
Трамп также обратил внимание, что «Россия практически ничего не делает для помощи Исламской Республике Иран по сравнению с тем, что она могла бы сделать».
«Наконец, Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве мишени, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе в США. Фермеры, владельцы ранчо и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия, тем не менее, по низким ценам поставляет в мир миллионы баррелей дизельного топлива», – отметил он.
По мнению американского лидера, Зеленскому «все равно» и, несмотря на все деньги, которые ему выделяет Европа и которые в прошлом давал экс-президент Джо Байден, он не хочет прекращать этот конфликт, и, «вероятно, никогда не хотел».
Трамп 16 октября подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Глава Белого дома распорядился не применять пошлины, предусмотренные ст. 112 и 113 закона. В их числе – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.