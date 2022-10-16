Минск назвал численность военных РФ в совместной группировке войск

10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Александр Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». Перед этим белорусский президент заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.