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Минск назвал численность военных РФ в совместной группировке войск

Ведомости

Общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит около 9 000 человек, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (сил), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 000 человек», — написал Ревенко в Twitter.

В субботу ведомство на своем сайте сообщило о прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск. Там рассказали, что солдат «радушно встретили с хлебом и солью».

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Минобороны сообщало, что решение о создании региональной группировки войск принято «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси». Оно продиктовано «непрекращающейся активностью в приграничных с районах», отмечало ведомство.

10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Александр Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». Перед этим белорусский президент заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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