В Белоруссию прибыли первые российские военные для создания совместной группировки войск

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.