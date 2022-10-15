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В Белоруссию прибыли первые российские военные для создания совместной группировки войск

Ведомости

Первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Белоруссию для создания совместной группировки войск, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили хлебом и солью», — говорится в сообщении.

Решение о создании региональной группировки войск реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства на территории республики, отмечают в министерстве. Оно продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах.

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4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.

9 октября послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой белорусская сторона заявляет о планах Киева нанести удар по территории Белоруссии.

10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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