В Белоруссию прибыли первые российские военные для создания совместной группировки войск
Первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Белоруссию для создания совместной группировки войск, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили хлебом и солью», — говорится в сообщении.
Решение о создании региональной группировки войск реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства на территории республики, отмечают в министерстве. Оно продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах.
4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.
9 октября послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой белорусская сторона заявляет о планах Киева нанести удар по территории Белоруссии.
10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства».