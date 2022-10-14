В КГБ опровергли введение режима КТО в Белоруссии
В Белоруссии режим контртеррористической операции не вводился, об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на Комитет госбезопасности. Уточняется, что только это ведомство имеет полномочия вводить КТО.
«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в стране сейчас проводятся «плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению».
Ранее сегодня глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в стране был введен режим КТО из-за угроз провокаций со стороны соседних стран. По его словам, силовые структуры Белоруссии готовы ответить на любые провокации.
В начале этой недели, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины.
Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
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