Navai готов заплатить штраф в 3,8 млн рублей в Казахстане
Рэпер Navai выразил готовность заплатить штраф в Казахстане по делу о наркотиках, чтобы выйти на свободу. Об этом заявила его адвокат Рена Керимова, передает «РИА Новости».
Керимова сообщила, что в большинстве случаев по такой категории дел, где фигурантами становятся иностранцы, назначается штраф. Размер штрафа – до 5000 месячных расчетных показателей, или более 21 млн тенге ($46 400, или 3,84 млн руб.).
«Надеемся, что будет штраф», – добавила она.
Navai задержали в Казахстане 13 октября по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. По данным полиции, музыканта задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Navai грозит до пяти лет колонии по делу о наркотиках.