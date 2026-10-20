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Главная / Общество /

Navai готов заплатить штраф в 3,8 млн рублей в Казахстане

Максим Цуланов
Арина Антонова/ТАСС
Арина Антонова/ТАСС

Рэпер Navai выразил готовность заплатить штраф в Казахстане по делу о наркотиках, чтобы выйти на свободу. Об этом заявила его адвокат Рена Керимова, передает «РИА Новости».

Керимова сообщила, что в большинстве случаев по такой категории дел, где фигурантами становятся иностранцы, назначается штраф. Размер штрафа – до 5000 месячных расчетных показателей, или более 21 млн тенге ($46 400, или 3,84 млн руб.).

«Надеемся, что будет штраф», – добавила она.

Navai задержали в Казахстане 13 октября по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. По данным полиции, музыканта задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Navai грозит до пяти лет колонии по делу о наркотиках.

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