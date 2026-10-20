Navai готов заплатить штраф в 3,8 млн рублей в Казахстане

Navai задержали в Казахстане 13 октября по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. По данным полиции, музыканта задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Navai грозит до пяти лет колонии по делу о наркотиках.