Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков
Российского рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Об этом сообщили «РИА Новости» в департаменте полиции Жамбылской области.
По данным полиции, 13 октября музыканта задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. В операции участвовали сотрудники полиции и пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Бакирова поместили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
В департаменте полиции отметили, что другие подробности дела не подлежат разглашению в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
6 мая Бакирова, попавшего в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы, отпустили после опроса. Авария произошла 5 мая. По словам очевидцев, столкновения с другими автомобилями не было. Спорткар Ferrari, в котором находился рэпер, подбросило в воздух, затем он врезался в дерево и столб. После ДТП музыкант заявил, что чувствует себя хорошо, а позже отправился на оформление происшествия в ГАИ.