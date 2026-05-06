Рэпера Navai отпустили после опроса по делу о ДТП в центре Москвы
Рэпера Navai (Наваи Бакирова), попавшего в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы, отпустили после опроса. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
«Бакиров был отпущен после опроса», – сообщил собеседник агентства.
Авария произошла 5 мая. По словам очевидцев, столкновения с другими автомобилями не было. Спорткар Ferrari, в котором находился рэпер, подбросило в воздух, затем он врезался в дерево и столб. После ДТП музыкант заявил, что чувствует себя хорошо, а позже отправился на оформление происшествия в ГАИ.
В тот же день стало известно о гибели в аварии актрисы Ксении Добромиловой, снимавшейся в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Сообщалось, что ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве, когда она фотографировала байкеров.