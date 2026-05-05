Рэпер Navai попал в аварию в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария с Ferrari, которая может принадлежать рэперу Navai (Наваи Бакиров). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидицу.
Столкновения с другой машиной не было, рассказала она: машина подлетела, ударилась о дерево и столб, «ее развернуло, и она упала».
После этого из машины вышел, предположительно, рэпер Navai. «Когда это произошло [ДТП], они выбежали, сразу скрылись. Он [Navai] переоделся в желтую кофту», – рассказала собеседница агентства.
ДТП произошло в один день с аварией, при которой погибла актриса клипа на песню «Девочка-война» от HammAli & Navai Ксения Добромилова. Добромилова работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. На последней такой встрече ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской.