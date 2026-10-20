Исполнительному директору иноагента «Новой газеты» продлили домашний арест
Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста исполнительному директору «Новой газеты»
Как сообщили в суде, домашний арест продлен до 10 января 2027 г.
Родугина задержали 9 апреля по статье о незаконном использовании персональных данных (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ)., тогда же в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.