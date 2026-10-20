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Главная / Общество /

Исполнительному директору иноагента «Новой газеты» продлили домашний арест

Ксения Наумчик
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста исполнительному директору «Новой газеты» (считается в России иноагентом) Олегу Ролдугину. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Как сообщили в суде, домашний арест продлен до 10 января 2027 г.

15 октября силовики провели обыски в рамках расследования дела против «Новой газеты». По сообщению самого издания, обыск прошел у главного редактора Сергея Соколова. На 13:27 мск его везли на допрос в Следственный комитет (СК) России, к нему отправился адвокат. Позже Соколова отпустили.

Родугина задержали 9 апреля по статье о незаконном использовании персональных данных (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ)., тогда же в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.

6 мая Ролдугину продлили арест на два месяца – до 10 июля. 2 июня Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения Ролдугину, вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом.

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