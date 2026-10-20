Исполнительному директору иноагента «Новой газеты» продлили домашний арест

15 октября силовики провели обыски в рамках расследования дела против «Новой газеты». По сообщению самого издания, обыск прошел у главного редактора Сергея Соколова. На 13:27 мск его везли на допрос в Следственный комитет (СК) России, к нему отправился адвокат. Позже Соколова отпустили.