Главреда признанной иноагентом «Новой газеты» отпустили после допроса

Главный редактор «Новой газеты» (издание считается иноагентом) Сергей Соколов отпущен из здания Следственного комитета (СК) России после допроса, сообщили в издании. Он проходит по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных в качестве свидетеля.