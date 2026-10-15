Главреда признанной иноагентом «Новой газеты» отпустили после допроса
Главный редактор «Новой газеты» (издание считается иноагентом) Сергей Соколов отпущен из здания Следственного комитета (СК) России после допроса, сообщили в издании. Он проходит по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных в качестве свидетеля.
Допрос был проведен по делу журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина. Подробности допроса и следственных действий Соколов не может разглашать из-за данной подписки, уточняется в сообщении.
15 октября стало известно об обыске и допросе главреда газеты Соколова.
В апреле журналиста Ролдугина арестовали по делу о незаконном использовании персональных данных. Следствие считает, что журналист использовал информацию из ботов для «пробива» при написании материалов.