«Новая газета» заявила об обысках в редакции

Ведомости

В редакции «Новой газеты» в Москве проходит обыск, сообщили в Telegram-канале издания. Причина журналистам не известна, адвокатов пока не пускают в офис.

Сотрудники спецслужб прибыли примерно в 12:00 мск и начали следственные действия. В здании редакции остается часть сотрудников.

Суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора в 2022 г.

Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания.

28 марта 2022 г. Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. РКН требовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

«Новую газету» также штрафовали суммарно на 650 000 руб. за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной. По этой статье максимальный штраф для юридических лиц может достигать 500 000 руб.

