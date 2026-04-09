Задержан журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин
Исполнительного редактора «Новой газеты» Олега Ролдугина задержали по делу об использовании персональных данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
В настоящий момент он находится на допросе.
Несколько часов назад в Telegram-канале «Новой газеты» появился пост о том, что в московской редакции проводятся обыски. Причины происходящего им неизвестны, адвокатов на момент публикации в офис не допускали, уточнили представители издания.
Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что обыски в «Новой газете» связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. По данным источника, силовики проверяют издание в том числе на возможные связи с «Новой газетой. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией).