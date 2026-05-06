Журналисту «Новой газеты» Ролдугину продлили арест на два месяца

Журналисту Олегу Ролдугину продлили арест на два месяца – до 10 июля. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.

Накануне Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Адвокаты Ролдугина указывали, что журналист полностью сотрудничает со следствием, работает в газете около года и не обладает связями за границей, что исключает возможность скрыться. Сам Ролдугин вину не признал и просил о более мягкой мере пресечения.

Ролдугина задержали 9 апреля. В тот же день в редакции «Новой газеты» провели обыск. По версии следствия, Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением. Речь может идти о журналистских расследованиях.

