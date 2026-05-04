Суд оставил в СИЗО журналиста «Новой газеты» Ролдугина
Мосгорсуд оставил под стражей исполнительного директора АНО РИД «Новая газета» Олега Ролдугина, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Мосгорсуда
Суд оставил постановление Тверского районного суда без изменений и отклонил апелляцию защиты Ролдугина. Журналист останется в СИЗО до 10 мая.
Агентство «РИА Новости» сообщало, что адвокаты журналиста настаивали на незаконности и необоснованности ареста. По их словам, Ролдугин полностью сотрудничает со следствием, работает в газете около года и не обладает связями за границей, что исключает возможность скрыться. Сам Ролдугин вину не признал и просил о более мягкой мере пресечения.
9 апреля журналист был задержан. В тот же день, до задержания, «Новая газета» сообщила о проведении обысков в ее московской редакции. Причины тогда не уточнялись, адвокатов не пускали в офис. ТАСС писал со ссылкой на источник, что силовики проводят проверку в том числе на возможные связи с «Новой газетой. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией, а также нежелательной организацией).
На следующий день Ролдугина арестовали. Следствие считает, что он вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.