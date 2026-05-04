Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BANE1 434-1,44%CNY Бирж.11,038+0,55%IMOEX2 627,27-1,16%RTSI1 106,46-1,16%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд оставил в СИЗО журналиста «Новой газеты» Ролдугина

Ведомости

Мосгорсуд оставил под стражей исполнительного директора АНО РИД «Новая газета» Олега Ролдугина, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Мосгорсуда

Суд оставил постановление Тверского районного суда без изменений и отклонил апелляцию защиты Ролдугина. Журналист останется в СИЗО до 10 мая.

Агентство «РИА Новости» сообщало, что адвокаты журналиста настаивали на незаконности и необоснованности ареста. По их словам, Ролдугин полностью сотрудничает со следствием, работает в газете около года и не обладает связями за границей, что исключает возможность скрыться. Сам Ролдугин вину не признал и просил о более мягкой мере пресечения.

9 апреля журналист был задержан. В тот же день, до задержания, «Новая газета» сообщила о проведении обысков в ее московской редакции. Причины тогда не уточнялись, адвокатов не пускали в офис. ТАСС писал со ссылкой на источник, что силовики проводят проверку в том числе на возможные связи с «Новой газетой. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией, а также нежелательной организацией).

На следующий день Ролдугина арестовали. Следствие считает, что он вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её