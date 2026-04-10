Суд арестовал на месяц журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина
Тверской районный суд Москвы арестовал исполнительного редактора, обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина до 10 мая 2026 г. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Следствие считает, что Ролдугин вместе с несколькими неустановленными лицами осуществил незаконный сбор информации с персональными данными, а затем занимался ее размещением.
9 апреля журналист был задержан. В тот же день, до задержания, «Новая газета» сообщила о проведении обысков в ее московской редакции. Причины тогда не уточнялись, адвокатов не пускали в офис. ТАСС писал со ссылкой на источник, что силовики проводят проверку в том числе на возможные связи с «Новой газетой. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией, а также нежелательной организацией).